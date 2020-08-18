التموين: ندفع 50 قرشا في كل رغيف من أجل المواطن

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرقم الحقيقي للدعم الحكومي للرغيف البلدي، الذي تدفعه الوزارة من رقم موازنتها المالية.

وأشار المصدر أن الدعم الحكومي للرغيف يزيد عن 50 قرشا بحد أدنى للرغيف، ويصل إلى 60 قرشا، موضحًا أن سبب الاختلاف في سعر التكلفة يأتي وفقا لأنواع الرغيف البلدي، ما بين الطري والملدن وأنواع أخرى.

وأوضح أن المواطن يدفع فقط من قيمة الرغيف 5 قروش، وقرار تخفيض وزنه دون المساس بسعره يأتي استمرارا للتأكيد الحكومي على عدم المساس بسعر الرغيف الحكومة المُدعم.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت تخفيض وزن الرغيف، من 110 جرامات، ليصل إلى 90 جراما، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، بدءًا من اليوم الثلاثاء، مع زيادة عدد الأرغفة لجوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.