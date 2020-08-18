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رئيس "خارجية النواب": الاتفاقية المصرية اليونانية إنجاز للرئيس السيسي

كتب:

محمد يوسف
06:17 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان والتى وافق عليها مجلس النواب تجسد العلاقات الوثيقة بين البلدين والسياسة الخارجية التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز العلاقات مع بعض القوى فى المتوسط ذات الصلة بالمصالح المصرية، مؤكدا أنه استطاع من خلال الدبلوماسية الرئاسية والقمم الرئاسية مع قيادة جمهورية اليونان في تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بما يمثله ذلك من اهمية استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية.

وأضاف كريم درويش، في بيان، أن الاتفاق يضفي مشروعية قانونية دولية لمصر في البحث والتنقيب عن النفط والموارد الطبيعية في منطقتها الاقتصادية فى توقيت بالغ الدلالة في ظل التنافس الدولي على غاز وثروات المتوسط ورسالة مفادها أن غازها وثروات  المتوسط ليست رهنا بإجراءات أو مواقف بعض الدول وإنما حرصا مصريا خالصا على حماية ثرواتها وتقنينها استنادا لحقوق مصر الراسخة بموجب القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2002.

ولفت درويش إلى أن مصر بتحديدها للمنطقة الاقتصادية مع اليونان قد حددت خطا أحمر جديدا لأمنها القومي يضاف للخط الأحمر الذي حددته في سرت والجفرة أمام المحاولات التوسعية للبعض.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الاتفاق المشار إليه يتضافر مع الجهود المصرية للتحول لمركز إقليمي للطاقة، حيث قادت الجهود التي أدت لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة فى يناير الماضى كمنتدى دولى للتعاون والتشاور بين الدول المعنية فى منطقة المتوسط. 

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