قضية اغتيال رفيق الحريري.. لماذا تم تشكيل محكمة دولية؟

بعد حوالي 15 عام من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أدانت المحكمة اليوم سالم عياش عضو حزب الله في القضية، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعد توافر الأدلة.

وبدأت محكمة دولية عام 2014 جلساتها للنظر في القضية التي أوقعت أحداثا دراماتيكية في هذا البلد الذي يشهد اضطرابات عدة، وصولا إلى انعقاد 415 جلسة.

وعن أسباب تشكيل محكمة دولية بدلا من القضاء اللبناني، قال الدكتور مساعد عبد العاطي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن المحكمة شكلة بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي بعدما تم تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ملبسات عملية الاغتيال.

وأوضح" عبد العاطي" ، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أن المجلس أصدر قرارا بتشكيل المحكمة، لأن قضية الاغتيال تمثل تهديد لحالة السلم والأمن الدولي، وتم تشكيلها من مراقبين دوليين، أن المحكمة لها اختصاصات وصلاحيات ولائحة عمل.

وأشار خبير القانون الدولي إلى أن الأساس القانوني للمحكمة هو العمل وفق صلاحيات مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ السلام والأمن الدوليين من بينهم مسائل تشكيل محاكم دولية للنظر في بعض القضايا الدولية.

وكشفت المحكمة أن المتهمين حاولوا تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، مشيرة إلى أنه جرى الاعتماد على بيانات الاتصالات للوصول إليهم.

بدوره، قال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إنه تم تشكيل محكمة دولية نتيجة وجود اتهامات لأيادي خارجية واتهامات لدول أخري في عملية اغتيال "الحريري".

واضاف "صادق" أنه لا يمكن تشكيل محكمة محلية داخل لبنان، لتعدد التيارات السياسية والكتل السياسية، لذلك لم يوجد ثقة في مسالة الاتكاء على القضاء الوطني اللبناني.

وأوضح مدير "العربي للدراسات" أن ما دفع مجلس الأمن إلى تشكيل محكمة دولية، هو تجنب الاعتراض من أي طرف لبناني أيا كان عندما يتم النطق بالحكم في القضية.

وقالت المحكمة الخاصة بلبنان، إن الأدلة تشير إلى تورط عياش والمتهمين الآخرين في مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التي سبقته، لكنها أضافت أنه "لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين" لقتل رئيس الوزراء الأسبق.

وقال رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن اغتيال الحريري عملية "إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية.

وأضاف: "المتهمون ينتمون لحزب الله، عملية الاغتيال تمت باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات".

وتابع: "تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله، المتهمون سليم عياش وحسن مرعي ومصطفى بدر الدين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري".