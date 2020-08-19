شاهيناز تخوض أول تجاربها في مجال تقديم البرامج بـ"حياتك بالألوان"

تخوض المطربة شاهيناز تجربة مجال تقديم البرامج لأول مرة من خلال برنامج يذاع حاليا كل يوم سبت على قناة الحدث مع المذيعة بسنت الباجورى ويحمل اسم "حياتك بالألوان" ويهتم بكل ماهو جديد فى مجال الديكورات والدهانات والبيت العصرى كما يهتم أيضا بأخبار الفاشون والمرأة.

وقالت المطربة شاهيناز إن هناك ردود فعل قوية عقب طرح أولى حلقات البرنامج يوم السبت الماضى، مشيرة إلى أن الحلقات المقبلة ستحمل عددا من المفاجآت.

وطرحت المطربة شاهيناز مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "كنت حلفت" من ألبومها الجديد "حياتي أحلى" على عدد من المنصات الإلكترونية وعلى اليوتيوب وهي من كلمات مصطفى الريدي وألحان وتوزيع آدم حسين ويقول مطلع الأغنية: أنا كنت حلفت ما حنيش ثاني شوقي ليك كسر حلفاني، آه ياني من اللي هيجرى لي أنا، قلبي يبيع فيّ ويشتري أصله بعيد عنك مفتري، وفي بعدك بيمسك فيّ أنا، أنا ما فيش مني حبيبي سلم لي لأدخل قلبك على غافلة، هو ده اللي عندي هتيجي هنا جنبي بذوق كده أو بالعافية، أيوة هو بقى قلبك ابتدا يعرف إنه ملوش غير قلبي، هي دي الحالة اللي جات لي أنا كنت أفتكرها يومين وتعدي.