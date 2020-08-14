موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

وتقام مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ على "ملعب النور"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON SPORT، كما أنه من المتوقع إذاعتها مجانًا على قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

وتنطلق مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.