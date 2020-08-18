اللجنة العلمية لكورونا: المواطن العادي سيحصل على اللقاح نهاية 2020

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر سيطرت على فيروس كورونا، لكنها لم تجهز عليه.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "مازلنا في مرحلة التفاؤل الحذر، ويجب أن نكون حذرين ومتمسكين بالإجراءات الاحترازية، وإذا فقدنا الحذر في لحظة فإننا سنفقد السيطرة على الوضع".

وشدد على أن مرحلة التفاؤل الحذر ستستمر حتى تصل مصر إلى مرحلة صفر إصابات ووفيات، لافتًا إلى أن مصر تتابع بقوة كل الدراسات وتشارك في بعضها حول لقاحات كورونا.

وواصل: "يجب التأكد من أمان وفاعلية أي لقاح على المواطنين، والدراسات تسير بوتيرة جيدة لكن لم نصل إلى مرحلة التأكد من الفاعلية والأمان، وبنهاية 2020 سيكون هناك لقاح آمن وفعال سيتلقاه المواطن العادي".