تطوير مستشفى بنها التعليمي بـ260 مليون جنيه

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة بمدينة بنها، تفقد خلالها مستشفي بنها التعليمي بعد تطويرها بتكلفة 260 مليون جنيه، والتي من المنتظر إطلاق التيار الكهربي بها خلال أيام ، حيث تجول في مبنى الاستقبال والحالات الحرجة.

وأعرب المحافظ خلال جولته بالمستشفى عن إعجابه الشديد بوجود مثل هذا الصرح الطبي الكبير على أرض القليوبية، كونه يشتمل علي جراحات متعددة ونادرة تحتاج اليها المحافظة، مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء، وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجرحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصيه.

وأشار إلى أن موقع المستشفى متميز جدًا، لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية، كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفى التأمين الصحي ومستشفى الأطفال التخصصي.

وأضاف المحافظ أن المستشفى مصمم علي أحدث المعايير الطبية العالمية، ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف العمليات الحديثة (الكبسولة)، وذلك نظرًا لدقة وأهمية العمليات الجراحية، واتباع أعلى معايير مكافحة العدوى.

كما تفقد المحافظ مبنى الأورام والحروق الجاري إنشائه ضمن توسعات مستشفى بنها التعليمي، حيث تم إنشاء الطابق الأرضي وطابقين علويين، وهو أول مستشفى بالقليوبية تعالج الأورام بالعلاج الإشعاعي بجانب العلاج الكيماوي، فضلًا عن قسم لعلاج الحروق والحالات الحرجة.