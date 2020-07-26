17 مريضا بكورونا في "بنها العام" وانخفاض ملحوظ في الإصابات

أعلن مستشفى بنها العام انخفاضا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي لا زالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى 17 مريضا بالقسم الداخلي، ولا يوجد مرضي بالرعاية المركزة.

وأشارت الدكتورة أمنية محمود مدير المستشفى، إلى تعافي حالات جديدة من فيروس كورونا.

ولفتت إلى توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد، مناشدة المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى تطبيقا لإجراءات مكافحة العدوى.