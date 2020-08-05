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مستشفى بنها العام يسجل "صفر" إصابات بكورونا

كتب:

حسن صالح
05:52 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
مستشفي بنها التعليمي

مستشفي بنها التعليمي

قالت الدكتور أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها العام بمحافظة القليوبية، إن المستشفى سجلت "صفر" إصابات بفيروس كورونا.

وذكرت "خليفة" أن المستشفى لا وجد بها مصابون بفيروس كورونا الآن، موضحة أن إجمالى عدد المتعافين من الفيروس منذ بدء تخصيص المستشفى لاستقبال حالات الإصابة في 3 يونيو الماضي حتى الآن وصل إلى 320 متعافيًا.

وأشارت مديرة المستشفى، إلى أنه تم صرف بروتوكولات علاج وزارة الصحة لـ2593 حالة بالمنازل.

وأوضحت، البدء في تطهير أقسام المستشفى تمهيدًا لدخولها الخدمة الطبية العادية، مشيرة إلى أنه كان من المقرر الاحتفال بهذا الإنجاز إلا أنه تم تأجيله نظرًا لوفاة ممرضة بالمستشفى منذ أسبوعين كانت تعمل بالحجر الصحي.

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