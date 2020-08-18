نتفلكس: عمرو دياب نجم عالمي وأيقونة لجميع الأجيال

أعلنت نتفليكس، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن تعاونها مع المطرب العالمي عمرو دياب، الفنان الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد"، و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.

بهذا التعاقد مع المنصة الشهيرة، يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عاما منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" مع الفنان الراحل عمر الشريف.

وقال أحمد الشرقاوي، رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في نتفليكس، "على مدار أكثر من 30 عاماً من الإبداع الموسيقي والغنائى، استطاع عمرو دياب خلال رحلته الفنية أن يصبح أيقونة لمختلف الأجيال ليس فقط على الصعيد الفني، ولكن على الصعيد الثقافي أيضاً، فدائما تتطلع الأجيال إلى اختيارات عمرو دياب المتجددة في حفلاته وحملاته الدعائية والموضة وغيرها، مما يجعل تأثيره قويا على الأجيال الماضية، والحالية والقادمة، ونحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي".