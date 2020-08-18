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تحت شعار "عودة الهضبة".. Netflix تعلن تعاقدها مع عمرو دياب

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خالد فرج
07:31 م | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
عمرو دياب

عمرو دياب

أعلنت منصة netfilx رسمياً تعاقدها مع النجم عمرو دياب علي بطولة مسلسل تليفزيوني لعرضه عبر منصتها خلال الفترة المقبلة.

ونشرت المنصة صورة للهضبة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليه قائلة: عودة الهضبة!عمرو دياب راجع للدراما مع نتفليكس.

فجرت مجلة "فارايتي" مفاجأة بإعلانها عن تعاقد النجم عمرو دياب مع منصة "Netflix" علي بطولة مسلسل تليفزيوني.

وأكدت المجلة في تقرير لها أن المسلسل درامي غنائي، وما زال في مرحلة التحضير، حيث سيعود به دياب إلي التمثيل بعد غياب دام 27عام، وتحديداً منذ مشاركته في بطولة فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" أمام الفنانة يسرا.

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