عمرو دياب يبدأ تصوير مسلسله مع نتفلكس بداية عام 2021

علمت "الوطن"، أن الفنان الكبير عمرو دياب، سيبدأ بعد أيام عقد جلسات عمل مطولة مع شركة نتفلكس من أجل وضع التفاصيل الأولية لمسلسله الجديد الذي تعاقد عليه مع الشبكة العالمية.

من المقرر أن ينتهى "دياب" خلال الأشهر الأربعة المقبلة من اختيار طاقم العمل الجديد، لكي يبدأ التصوير مع مطلع العام الجديد فى أول ظهور درامي له بعد غياب 27 عاما.

وصرح النجم عمرو دياب قائلاً: "أنا سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله".