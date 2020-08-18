"اسمعونا" تنظم قوافل لتوعية أهالي روضة السيدة بفيروس كورونا

تنظم مؤسسة اسمعونا، غدا الأربعاء، قافلة توعوية لأهالينا بمنطقة روضة السيدة حول أهمية استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا وعدم التهاون بها منعاً لعودة ارتفاع الإصابات، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تقوم المؤسسة بتوزيع شنطة حماية على أهالينا داخل بيوتهم منعًا للتجمعات والتي تشمل مجموعة من المطهرات والمعقمات والكمامات وأدوات الحماية الصحية.

يأتي هذا ضمن مبادرة "جدعان السيدة" التي ترعى فيها مؤسسة اسمعونا أهالي روضة السيدة زينب وتقدم لهم العديد من الخدمات التنموية.