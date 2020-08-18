الخارجية السودانية تنفي تصريحات متحدثها الرسمي حول العلاقة مع إسرائيل

نفت الخارجية السودانية تصريحات المتحدث الرسمي حول العلاقة مع إسرائيل وفقا لما أعلنته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأوضحت الخارجية السودانية، أن العلاقات مع إسرائيل لم تناقش بأي شكل من الأشكال، منوهة بأنه لم يتم تكليف متحدث الخارجية بالإدلاء بأي تصريحات بخصوص إسرائيل

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، مساء اليوم، إنه ليس هناك سبب لاستمرار حالة العداء بين السودان وإسرائيل، متابعا: "لا ننفي وجود اتصالات بين الخرطوم وإسرائيل"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".