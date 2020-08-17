السودان: انخفاض في منسوب النيل الرئيسي ونهر عطبرة

أوضحت غرفة عمليات الدفاع المدني بنهر النيل السودانية، عن انخفاض منسوب النيل الرئيسي، اليوم، 16.08سم، بانخفاض بلغ 6 سم، عن أمس الأحد، وارتفاع بلغ 98 سم، عن العام الماضي.

ووصل منسوب نهر عطبرة اليوم، 15.59سم، بانخفاض 3 سم عن أمس الأحد، وارتفاع 56 سم عن العام الماضى، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

ويمر الفاصل المدارى شمال ولاية البحر الاحمر وشمال أبوحمد وكريمة جنوب دنقلا وشمال الولايات الغربية، ومن المتوقع أن يتراجع عن موقعه خلال اليوم، فيما شهدت الأحوال في كل محليات الولاية هدوءا ملحوظا.