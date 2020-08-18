الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان وتشغيل خزان مياه صفط اللبن خلال 48 ساعة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة والشركة المصرية لنقل الكهرباء المنفذة لأعمال مد كابل "66 ك. ف"، والذي يستلزم قطع عرضي لشارع السودان أمام شارع الفرات بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية إلى ميدان الكيت كات.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الفرات بالاتجاه القادم من شارع جامعة الدول العربية اتجاه ميدان الكيت كات ابتداء من الساعة الـ 12 صباحا يوم غد، وحتى الساعة الـ 5 صباحا ذات اليوم دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسؤولي الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

وطالب محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة والإشراف ميدانيا على الأعمال والالتزام بالمواعيد المحددة للغلق والأعمال.

ووجة محافظ الجيزة مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيل الخزان العلوي لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن على إن يبدأ التشغيل في غضون 48 ساعة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الخطوة جاءت استكمالا للمجهودات التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع العديد من الجهات للسعي نحو إنهاء مشكلات مياه الشرب التي يعاني منها أهالي حي بولاق الدكرور وتحسين ضغوطات ضخ مياه الشرب لكل قطاعات الحي.