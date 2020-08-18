عاجل.. السودان: نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل

قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، إنه ليس هناك سبب لاستمرار حال العداء بين السودان وإسرائيل، متابعا: "لا ننفي وجود اتصالات بين الخرطوم وإسرائيل"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وتابع متحدث الخارجية السودانية: "نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية وعلى مصلحة السودان دون التضحية بالقيم والثوابت، والبلدان سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام".

وأشار إلى أن الخارجية السودانية تتطلع للاضطلاع بقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتوقيع سلام، متابعا: "خطوة الإمارات بتوقيع سلام مع إسرائيل جريئة وشجاعة وترسم خط السير الصحيح لبقية الدول العربية".