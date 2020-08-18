السياحة تطالب الشركات بتحديد مستحقاتها لدى السعودية عن موسم العمرة

طالبت غرفة شركات السياحة من الشركات التي لديها مستحقات لدى الجهات السعودية عن موسم العمرة المنصرم 1441 هجريا والذي تم إلغاء جزء كبير منه بسبب فيروس كورونا، إفادتها بالوضع الحالي للمستحقات التي لم تسترد حتى الآن حيث إن الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية تعمل حاليا على رد دفعات من تلك المستحقات لبعض الشركات السياحية.

وخاطبت الغرفة الشركات بإرسال مستحقاتها التى لم تستردها من شركات الطيران عن رحلات العمرة الملغاة وذلك حتى تستطيع الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الشركات المصرية.

ومن جهته، قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن مستحقات الشركات السياحية المصرية التي لم تستردها حتى الآن من الجهات السعودية عن قيمة التأشيرات، وبعض الخدمات الأخرى وحجوزات الفنادق بمكة والمدينة لبرامج العمرة التي تم إلغائها بسبب فيروس كورونا تبلغ نحو 100 مليون ريال سعودي، موضحا أنه تم إيداع بعض من تلك المبالغ في المحفظة النقدية للشركات المصرية بالسعودية إلا أنه لم يتم تحويلها لحساباتها بالبنوك المصرية حتى الآن.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في إصدار المملكة العربية السعودية قرار فبراير الماضي بإيقاف استصدار تأشيرات العمرة وعدم استقبال معتمرين ما تسبب في إلغاء آلاف البرامج السياحية المصرية خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.