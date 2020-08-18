فؤاد السنيورة: تنفيذ حكم "عياش" يضع حزب الله أمام تحد حقيقي

قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن الحكومة اللبنانية وحسن نصر الله أمام تحدٍ حقيقي بتنفيذ الحكم الصادر بحق سليم عياش المدان فى قضية اغتيال رفيق الحريري.

وأضاف السنيورة خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،:" الحكم على مقدار تورط الحزب، والسؤال الآن هل سينفذ الحزب والحكومة هذا الحكم؟".

وأكد السنيورة، أنه لا يمكن أن يكون "عياش" بمفرده هو المسؤول عن الاغتيال، "هناك 5 أفراد وآخرون ومنظمات وراءه فى عملية التنفيذ، ولكن الأدلة لم تكن غير كافية".

وذكر أن حزب الله يقوم بانتهاك الدستور اللبناني، وحسن نصر الله أعطى المدانين فى تلك القضية صفة القداسة.