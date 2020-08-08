فؤاد السنيورة: ما حدث في مرفأ بيروت أمر مريب

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إنه يجب فتح حوار حقيقي مع التجاوب مع مطالب المواطنين الغاضبين بعد تفجير مرفأ بيروت.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك شكوك بشأن تلك الشحنة التي انفجرت في مرفأ بيروت، بعد أن كانت متجهة إلى دولة إفريقية، وكيف وضعت تلك المادة في المرفأ كونها مادة تستخدم في صناعة المتفجرات.

وطالب السنيورة بتحقيق شفاف في تلك الكارثة من خلال هيئة متخصصة وحيادية، لتحقق في انفجار مرفأة بيروت، متسائلا كيف صمتت الأجهزة اللبنانية المسئولة عن مرفأة بيروت على وجود مثل تلك المواد المتفجرة فيه.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أن الحكومة اللبنانية لم تستطع احتواء المتظاهرين وتسببت في حدوث أزمة بين سلطات الدولة والشعب، كاشفا عن أن حزب الله يستعمل سلاحه للتدخل في البلدان العربية ويهدد بالقوى والعنف.

وطالب فؤاد السنيورة باحترام الدستور والعودة إلى اتفاق الطائف لكي يعود الاستقرار إلى لبنان، كاشفا عن أن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، لم يستمع لصوت الشعب، كما أن مؤسسات الدولة في لبنان أصبحت اقتطاعية ولم تعد للشعب اللبناني.