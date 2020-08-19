بعد تعاقده مع netflix.. تعرف على أجر عمرو دياب في الدراما قبل 11 عاما

فجرت منصة Netflix مفاجأة مدوية، بالأمس، بإعلانها التعاقد مع النجم عمرو دياب على بطولة مسلسل تليفزيوني، على أن ينطلق تصويره مطلع العام المقبل، ليشهد هذا العمل الفني عودة الهضبة للتمثيل بعد فترة غياب دامت 27 عاما، وتحديداً منذ مشاركته في بطولة فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" أمام النجمة يسرا عام 1993.

وشهدت السنوات الماضية أنباء عديدة حول عودة دياب للتمثيل مجدداً، ولكن الأخير كان مشغولاً بالغناء وإحياء الحفلات الغنائية، إلا أن الفنان الراحل سامي العدل كان له رأي واضح في هذه المسألة، وذلك حينما حل ضيفاً علي الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "بدون رقابة" عام 2009.

وقالت الكيلاني للفنان الراحل في معرض الحلقة: "عمرو دياب مثل قبل كدة، دلوقتي بيقولوا إنه راجع سينمائياً"، ليرد عليها العدل قائلاً: "عمرو دياب ماضي معايا من 1998 فيلم، وأنا بقولك لغاية ما ربنا يفتكرنا عمره ما هيمثل".

ورصد العدل حينها أجراً للهضبة قيمته 100 مليون جنيه حال موافقته علي بطولة مسلسل من إنتاج "العدل جروب"، ليظل التساؤل مطروحاً: "كم سيتقاضي دياب من نتفليكس في مسلسله الجديد".