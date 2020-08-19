مساعدات ومنح وزارة التضامن للمقبلين على الزواج

تقدم وزارة التضامن متمثلة في قطاع الحماية الاجتماعية، وبنك ناصر عددا من المساعدات والمنح للمقبلين على الزواج، في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

منح الزواج من قطاع الحماية الاجتماعية

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في قطاع الحماية الاجتماعية منحة الزواج، وقطع المعاش، لمستفيدي المعاش، وهي تلك المنحة التي تصرف للابنة أو الأخت التي قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، أما منحة القطع فهي تلك المنحة المعطاة للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم تم قطع معاشه.

الفئات المستحقة لمنح الزواج من التضامن

ـ تصرف منحة القطع للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم زال عنه الاستحقاق.

ـ تصرف منحة القطع مرة واحدة فقط وتقدر بمعاش سنة بحد أدنى 200 جنيه.

ضوابط الحصول على منحة الزواج وقطع المعاش

ـ تصرف في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحة للمعاش لزواجها.

ـ تقدر بمعاش سنة بحد أدنى 200 جنيه.

ـ تقدم مرة واحدة فقط.

إجراءات الحصول على منحة الزواج وقطع المعاش

ـ التقدم بطلب لصرف المنحة إلى مكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد.

ـ تقديم طلب لقطع المعاش مرفقا به المستند الذي سيتم على أساسه قطع المعاش.

تمويل عمليات الاسكان من بنك ناصر

يتيح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، "تمويل عمليات الإسكان"، كإحدى الخدمات المصرفية التابعة للبنك، وهو تمويل نقدي، لتشطيب الشقق السكنية، واستكمال مرافقها وإجراء الترميمات والصيانة اللازمة، لتصبح صالحة للسكن، أو تدبير التمويل اللازم، لمقدمات الشقق السكنية.

الفئات المستهدفة من تمويل عمليات الإسكان من بنك ناصر

ـ العاملون في الحكومة وقطاع الأعمال العام.

ـ القطاع الخاص المؤمن عليهم.

ـ أصحاب المعاشات وورثتهم.

شروط الحصول على تمويل عمليات الإسكان من بنك ناصر

ـ يشترط ألا تزيد مدة التمويل على مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية المطلوب تشطيبها.

سعر العائد بالبنك

ـ في حالة وجود ضامن نسبة عائد 9% سنوي ثابت مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاش.

ـ في حالة عدم وجود تحويل للمرتب أو للمعاش يجرى إضافة 0.7% وثيقة مخاطر.

المصاريف الإدارية لتمويل عمليات الإسكان من بنك ناصر

ـ يجرى حساب نسبة 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح.

مدة منح التمويلات ونسب عبء الدين من بنك ناصر الاجتماعي

ـ ألا تزيد المدة على مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية.

ـ نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وقد تصل إلى 90% وفقا للشروط والأحكام.

ـ ويشترط ألا يقل سن العميل طالب التمويل عن 21 سنة.

غرامات التأخير

ـ يجرى احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهري.

الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أصحاب المرتبات: تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد، التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، وفقا للضمانات السابقة.

ـ ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

ـ أصحاب الودائع الإدخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.

إجراءات الحصول على تمويل عمليات الإسكان من بنك ناصر

ـ طلب الحصول على التمويل.

ـ الرقم التأميني لطالب التمويل.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ إيصال مرافق حديث.

ـ بيان مفردات الدخل.

ـ صورة عقد الإيجار أو التمليك.