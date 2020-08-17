التضامن تفتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام"، للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وأضافت "القباج"، أنه تمت الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات، للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التصامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يحق التقدم للدبلومة الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية، أو ما يعادلها، كما تقبل الدبلومة الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقون بصندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريري.

وأضاف "عثمان"، أنه يتم تلقي الطلبات على الموقع الإلكتروني لكلية الآداب جامعة القاهرة‏، خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه لن يتم قبول أي طلبات تقدم إلا عن طريق الرابط المعلن على الموقع الإلكتروني، وإعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.

جدير بالذكر، أنه يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من جميع المنظورات العلمية، وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة، ويتم تنفيذ تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسي، بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.