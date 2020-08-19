تعرف على الأوراق المطلوبة لتحويل الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي

قالت شركة كارجاس العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة الميكروباص نظرا لاستهلاكه العديد من كميات الوقود لطبيعة عمله.

وأضافت أنه يمكن تحويل جميع أنواع الميكروباص العاملة بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي، وإنه يتم العمل حاليا على دراسات لتحويل الميكروباصات العاملة لديزل نظرا لتعقيدها، وتستعرض "الوطن" الأوراق المطلوبة لتحويل الميكروباص: -

- صورتين بطاقة الشخصية لمالك السيارة.

- صورتين رخصة للسيارة.

- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون حديث باسم مالك السيارة أو باسم الوالد.

- في حالة وجود ضامن للتقسيط يجب أن يأتي الضامن بنفس تلك الأوراق عدا الرخصة.

- وفى حالة الكاش صورتين بطاقة وصورتين رخصة فقط والفحص الفنى على السيارة مجانى.