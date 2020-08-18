رئيس "العلمية لمكافحة كورونا": الوضع الوبائى آمن تماما.. وارتفاع نسبة الشفاء إلى 63%

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن الوضع الوبائى للفيروس «آمن تماماً»، مع ارتفاع نسبة الشفاء إلى 63%، مشيراً فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن «الحديث عن الموجة الثانية لفيروس كورونا فى فصل الشتاء المقبل مجرد توقعات، لكننا على استعداد لجميع السيناريوهات».

وأوضح أن «هناك توقعات بأن تأتى الموجة الثانية لكورونا خلال فصل الشتاء، وستكون هناك صعوبة فى التشخيص، لتشابه أعراض الفيروس مع الإنفلونزا الموسمية»، مضيفاً: «خلال الفترة الماضية شهدنا ارتفاعاً طفيفاً فى عدد الإصابات بسبب تجمعات العيد وما قبلها، فالتهاون فى الالتزام بالتدابير الاحترازية وعدم التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات يتسبب فى ارتفاع الإصابات».

وعن إعلان روسيا بدء إنتاج لقاح لكورونا، قال «حسنى»: «من السابق لأوانه تحديد مدى فاعليته وأمانه، لأنه لم يخضع للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهى الأهم لأن المشاركين فيها يكونون بالآلاف ومن مختلف الأجناس والأعمار»، فيما أشار إلى أن «مصر حجزت حصتها من اللقاحين الصينى والبريطانى».

وأضاف أن أولوية توزيع اللقاح ستكون للفئات الأكثر احتياجاً، كما شدد على ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعى، والالتزام بارتداء الكمامات، واتباع الإرشادات الصحية، وعدم المصافحة باليد، بالإضافة لضرورة غسل الأيدى بالماء والصابون باستمرار، ومنع التجمع بأعداد كبيرة فى الأماكن العامة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.

تعافى 7 إصابات فى "قنا العام"

من جهة أخرى، واصل المتعافون من كورونا الخروج من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، اليوم، تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات فى المحافظات، وتسجيل عدد منها «صفر إصابات» لأيام متتابعة، ففى قنا أعلن المستشفى العام المخصص للعزل عن تعافى وخروج 7 حالات جديدة بعد تلقى العلاج اللازم خلال الفترة الماضية.

وقدم محمد الديب، مدير المستشفى، الشكر للأطقم الطبية على جهودها فى سرعة تعافى المصابين وتحقيق نتائج طيبة جيدة، فيما أعرب المتعافون عن سعادتهم بانتهاء فترة العزل، ووجهوا الشكر إلى الأطقم الطبية على جهدها، فيما بلغ عدد المتعافين 350 شخصاً تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية بعد تلقى الرعاية الطبية.

خلو المستشفى الجامعى للمسالك بأسيوط من أى إصابات

وأعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن خلو المستشفى الجامعى لجراحة المسالك البولية والكلى من إصابات كورونا منذ 13 أغسطس الجارى، مشيراً إلى أن المستشفى كان مخصصاً لعزل وعلاج الحالات الإيجابية من الأطقم الطبية، وبلغ عدد الحالات التى استقبلها 49 مصاباً، بنسبة شفاء 100%.

وقال الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إن 23 حالة ما زالت قيد العلاج فى المستشفى الجامعى الرئيسى، بينها 5 حالات مستقرة، و18 حالة فى الرعاية المركزة، بينما أشار إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية التى خُصصت جزئياً أو كلياً للعزل استقبلت نحو 643 مريضاً فى حالات متفاوتة.

10 مراكز فى القليوبية تسجل "صفر إصابات" وبنها تسجل 8 إصابات جديدة

وسجلت مدينة بنها 8 إصابات جديدة بكورونا، واستمرت مدن القليوبية الأخرى دون إصابات لليوم الثالث على التوالى، وفى الشرقية قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن المعمل الإقليمى المشترك فى الزقازيق أجرى فحص «PCR» لعدد 827 مواطناً من المسافرين إلى الخارج، تنفيذاً لتعليمات سلطات الطيران المدنى والصحة فى بعض الدول.

لا حالة واحدة بين سائحى 8 دول فى البحر الأحمر

فى البحر الأحمر، لم تسجل الفنادق أى إصابات بكورونا بين السائحين منذ استئناف حركة الطيران، رغم استقبال آلاف السائحين القادمين من عدة دول أوروبية، هى سويسرا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، والمجر، وصربيا، ومولدوفا، ومقدونيا، ورومانيا.

وأكدت مصادر فى مديرية الصحة عدم تسجيل فنادق المحافظة أى حالات إصابة بكورونا بين السائحين، رغم استقبالها آلاف القادمين من الدول الأوروبية لقضاء العطلات السنوية، منذ فتح حركة الطيران فى مطلع شهر يوليو الماضى، كما سجلت جميع مستشفيات المحافظة «صفر إصابات»، عدا مستشفى الغردقة العام، حيث يخضع 7 مصابين فقط للعلاج.

وتشترط إدارة الحجر الصحى فى مطار الغردقة الدولى على قائد الطائرة تسليم إقرار وشهادة تطهير، وقائمة بأسماء المسافرين تؤكد أنهم بصحة جيدة قبل مغادرتهم المطار، ضمن الإجراءات الوقائية من كورونا، وقال الدكتور كريم هشام، مدير الحجر الصحى فى مطار الغردقة الدولى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن «الإجراءات الصحية تتضمن إعداد بطاقة صحية لكل سائح، وإضافتها ضمن برنامج القادمين من الخارج، لتتمكن فرق المتابعة فى مديرية الصحة من تتبع كل سائح فى فندق إقامته».

من جهته، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة فى البحر الأحمر، إن فرقاً طبية متخصصة من الطب الوقائى والحجر الصحى تجرى الكشف الطبى على جميع الركاب، كما تخضعهم للفحص الطبى والتحاليل فور نزولهم من سلم الطائرة، للتأكد من عدم وجود إصابات بينهم.

وأشار «مرعى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى الاستعانة بـ6 كاميرات حرارية متطورة فى مطار الغردقة للكشف على حالات الاشتباه بكورونا فور دخولهم صالات الوصول، مضيفاً أن المديرية تنسق مع الفنادق بتخصيص أطباء مقيمين للإشراف على الحالة الصحية للنزلاء، مع التنبيه عليهم بالإبلاغ عن أى مشكلات صحية أو أعراض طارئة.

وأعلن الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، عن استجابة اتحاد المهن الطبية لطلبات فرع الاتحاد فى المحافظة، لتفادى بعض مشكلات صرف الدعم لأعضاء المهن الطبية المصابين بالفيروس أو أسر المتوفين، موضحاً أن «اجتماعاً للاتحاد أسفر عن إقرار استمرار العمل بنظام الدعم السابق من الاتحاد لأى مصاب بسبب كورونا، مع تقديم إثبات الإصابة حتى تاريخ 17 أغسطس».