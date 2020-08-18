"الصحة" عن لقاح كورونا: نحن في مرحلة الصبر.. نتابع النتائج بدقة وهدوء

تحدث الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، عن اللقاحات الخاصة بالفيروس، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد ترقبا لكل ما هو جديد، فهناك تجارب كثيرة في المرحلة السريرية، "إحنا حاليا في مرحلة الصبر ونتابع النتائج بدقة وهدوء حتى لا نتسرع في أي نتيجة".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن العالم أجمع أمام أمل كبير، والجميع في انتظار اللقاح الواقي من هذا الفيروس، ومن أجل أن يكون اللقاح يُساهم في تحقيق نتائج إيجابية يجب أن يتوافر فيه شرطان أساسيان وهما الفاعلية والأمان.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أن هناك لقاحات دخلت على المرحلة الثالثة، وهي مرحلة تجريب اللقاح على المتطوعين من البشر الأصحاء، والتعرف على "هل المصل سيحميهم من عدمه؟ هل سيحقق وقاية دائمة أم مؤقتة، هل هناك آثار جانبية من عدمه؟".

وأوضح أن هناك 17 دراسة تُجرى على مستوى العالم بخصوص لقاحات كورونا، وهناك دراسات تسبق أخرى، مثل لقاح جامعة أوكسفورد في بريطانيا، ولقاح الصين، أو اللقاح الروسي الذي دخل المرحلة الثالثة، فكل هذه الدراسات تتابعها مصر عن كثب فضلًا عن دراسات خاصة بشركات مالتي ناشيونال، والتي دخلت مصر فيها ببعض الدراسات.

وتابع "مفيش أي نتائج أولوية حتى الآن سوى جامعة أكسفورد، حيث أظهرت نتائج مبشرة، ولكن حتى الآن نحن منتظرين أي جديد".