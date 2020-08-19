صندوق تطوير التعليم: أغلب الجامعات ستعمل بالنظام الهجين

قال الدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم العالي التابع لمجلس الوزراء، إنه وبسبب انتشار جائحة كورونا قد عملت الدولة المصرية على تطوير التعليم الهجين والذي يختلف العمل به بالكليات العملية أو النظرية، وفي ظل استمرار جائحة كورونا سيتم استخدام تعليم إلكتروني وتقليدي لتوصيل المعلومات للطلاب بداية من العام الدراسي القادم.

وأضاف "الحيوي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن اجتماع مجلس الأعلى للجامعات تم الاتفاق مع رؤساء الجامعات أن تقدم كل كلية الخطة الخاصة بها حتى يتم التطبيق بمعرفة الكلية ومتطلباتها، وهناك كليات نظرية سيكون التعليم الإونلاين بكثافة أكبر عن الكليات العملية، موضحا أن خطة الدولة من العام الماضي تهدف إلى عمل جامعات أهلية ودولية وتكنولوجية، وتم إنشاء 4 جامعات أهلية جدد سيتم العمل فيهم خلال العام الدراسي المقبل، وتلك الجامعات إضافة للتعليم العالي ببرامج تم إنشائها على أحدث النظم الدولية.

وأكد أن الجامعات الأهلية هي إضافة كبيرة للتعليم المصري، ولن يتم العمل في كل الكليات مرة واحده، ولكن سيتم طرح أسامي الكليات التي سيتم العمل بها خلال العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن جامعة العالمين الجديدة سيبدأ العمل بها خلال العام الدراسي المقبل، وسيكون نسب القبول في تلك الجامعات أقل بنسبة 5% من نسب القبول الموجودة في الكليات الخاصة تشجيعا للطلاب: "أحنا بنحاول تضاهي التعليم الخارجي، وفيه مجهود كبير بذل لظهور تلك الجامعات للنور للأرتقاء بمنظومة التعليم في مصر".

وتابع: "الأساس هو ربط عدد الطلاب بسوق العمل علشان الطالب يلاقي فرصة عمل جيدة، والطلاب اللي موجودين في تلك الجامعات بتعتمد على المهارات اليدوية حتى يعمل الطالب بيده، وللحفاظ على مسار التعليم الفني".