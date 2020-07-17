"عاشور": 80% من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يفضلون التعليم عن بعد

قال الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، إن الوزارة أجرت استبيانًا ضخمًا، متعلقًا بالآراء في التعليم عن بعد، حيث تكون من 4 استبيانات، وذلك خلال الفترة الماضية، أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أنها المرة الأولى، التي تشهد فيها الجامعات المصرية، استبيانا بهذا الحجم، لاستطلاع رأي المجتمع الأكاديمي والعلمي، من خلال 4 شرائح على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية، بالإضافة إلى الوافدين.

وأردف: "الاستبيان قام على 4 محاور، الأول خاص بالتعليم العالي قبل أزمة كورونا، والإجراءات الاحترازية للتعامل مع الأزمة، والثاني هو استطلاع رأي المجتمع الأكاديمي، وهو يخص الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادات العليا، كما هناك محور آخر، وهو يخص حسابات المجتمع والصناعة، ووجدنا أننا في حاجة إلى برامج جديدة، تتواءم مع احتياجات سوق العمل، ومحور ركائز سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، أما المحور الأخير، فهو ركائز سياسات التعليم العالي والبحث العلمي".

وأوضح، أنه بالنسبة لاستبيان آراء القيادات الأكاديمية، فإن أكثر من 82% منهم، يريدون العمل بأسلوب الهجين، ويكون من خلال المشاركة بين التعليم عن قرب والتعليم الإلكتروني "عن بعد"، وممكن البدء فيه من العام الدراسي المقبل.

وأشار، إلى أن 89% من أعضاء هيئة التدريس، راضون عما قدمتهم له مؤسساتهم بخصوص التعليم عن بعد، و91% كانوا راضين عما تم أثناء فترة الإغلاق، وأكثر من 80% منهم كانوا راضين عن التعليم عن بعد أكثر من التعليم التقليدي.

وشدد على أن دعم منظومة التعليم عن بعد في الجامعات، بدأت بالقطاع الطبي، وحقق بنية أساسية قوية، حيث تجرى الامتحانات عن بعد في هذه الكليات، ثم تم الانتقال إلى قطاع الهندسة، حيث أن هناك إمكانية استخدام التجارب المعملية عن بعد بداية من العام المقبل.