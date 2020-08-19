أحد سكان العقار المنهار بالإسكندرية: إحنا وولادنا في الشارع

قال أشرف عبد الصمد، أحد سكان العقار المنهار بمحافظة الإسكندرية، إنه كان يقطن في العقار رقم 16 بشارع الشيخ البنا بمنطقة الجمرك، والذي سقط عليه العقار، مشيرًا إلى أن ما حدث هو أن العمارة التي يقطنون فيها انهارت: "أحنا وأولادنا وبناتنا في الشارع.. والحى والمحافظة جم صوروا ومشيوا".

وأضاف "عبد الصمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك 8 أسر بذويهم كانوا متواجدين في الشارع وأصبحوا متواجدين الآن في الشارع بأطفالهم ونسائهم.

وأضاف محمد أحمد حنفى، زوج ضحية العقار المنكوب، في اتصال مشترك، أنه فقد زوجته وابن شقيقه مصاب في المستشفى،: "ماتت تحت الردم وعندي 4 عيال مش عارفين يتكلموا وجالهم صرع وعاوزين يروحوا المستشفى".

واشتكى "حنفي" من الحالة النفسية لأبنائه المتواجدين الآن في الشارع، مطالبًا بعلاجهم في المستشفى.

بينما قال حسن خميس، أحد سكان العقار رقم 14، في اتصال مشترك، إنه وأسرته في الشارع منذ 3 أيام، إلى الآن ولم يحدث أي شيء لهم.