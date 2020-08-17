انهيار جزئي لسقف عقار سكني بوسط العريش

عاينت الأجهزة المعنية في مدينة العريش اليوم الاثنين، موقع عمارة سكنية تساقط جزء من سقفها بشكل مفاجئ.

وقال شهود عيان من منطقة الرائد العربي بوسط العريش إن جزءا من سقف عمارة سكنية رقم 6، مدخل "ب" سقط بشكل مفاجئ وأدى لحالة من الرعب والخوف لدى باقي السكان بالشارع.

وأضاف الشهود أن المعاينات الأولية أظهرت رمالاً في جزء السقف الذي وقع وقليلاً من الأسمنت مما يدل على أن هناك عيوباً في عملية التشييد والبناء.

وأوضح الشهود أنه لا توجد إصابات بين سكان العقار الذين غادروا حتى تتم عملية الإصلاح والمعاينة.