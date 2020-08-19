برلماني: الأسر المنكوبة بالجمرك رفضت الإقامة بمدارس إيواء وطلبوا شققا

قال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إن الأسر المنكوبة بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بعد انهيار أحد العقارات، رفضوا تسكينهم في إحدى المدارس وأصروا على البقاء في الشارع كونهم يريدون تسكينهم في وحدات "بشائر الخير".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: " قمنا بالاتصال بالناس قالوا لا إحنا مش هنمشى من هنا عاوزين بشائر الخير".

وأوضح أن هناك 6 عقارات شهدت حوادث مماثلة خلال الأشهر الماضية، وتم التعامل مع الأسر المنكوبة، من خلال تسكينهم في المدارس وتوفير الإعاشة لهم لحين توفير سكن بديل لهم، مشدداً على أن كافة أجهزة الدولة تدخل في مثل هذه الحالات ويتم علاج الأمر.

وتابع: "لكن الأسر في الواقعة دي مصرين يحطوا حاجتهم في الشارع ورئيس الحى انتظرهم لمدة 4 ساعات من أجل تسكينهم في مساكن الإيواء ولكنهم رفضوا".