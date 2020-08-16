مصرع سيدة وإنقاذ 4 إثر انهيار أجزاء من عقار بجمرك الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية، عصر اليوم، من استخراج جثة سيدة عمرها 55 سنة وإنقاذ 4 آخرين من أسفل أنقاض عقار حارة الحشرات المنهار بحي الجمرك في الإسكندرية.

كانت منطقة الجمرك شهدت انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق بحارة الحشرات بمنطقة بحري على آخر مجاور له. وقرر حي الجمرك إخلاء المنزل المجاور للعقار المنهار من السكان دون المنقولات، وذلك حفاظًا على حياتهم.

فيما أجرى كل من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء سامي غنيم، مدير الأمن، جولة تفقدية بموقع الحادث، لمتابعة جهود الإنقاذ ورفع الأنقاض.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.