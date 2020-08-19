حماية المستهلك يحذر من مراكز الصيانة الوهمية: يدعون أنهم الوكيل الحصري

حذر الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، من مراكز الصيانة الوهمية التي تدعي بأنها وكيل الصيانة لأحد الماركات.

وقال فرج خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، تقديم عمرو خليل وريهام إبراهيم، إن هذه المراكز تدعي أنها تصلح علامات تجارية معينة وأنه الوكيل الحصري والوحيد على غير الحقيقة، مشيرًا إلى أنه على موقع جهاز حماية المستهلك يتم الإعلان عن الوكلاء الحقيقيين للشركات المختلفة.

وأشار إلى أن هذه المراكز تدفع أموالًا من أجل الظهور في الصفحة الأولى لمحرك البحث "جوجل" ليوهم المواطنين بأنه وكيل صيانة لهذه الماركات فعلا، لافتًا إلى أن أحد الوكلاء الوهميين حرر فاتورة تصليح لغسالة بـ4000 جنيه في الوقت الذي تكلف تصليحها عند الوكيل الأصلي 300 جنيه فقط.

وأوضح سمير أنهم أجروا اجتماعات مع إدارة محرك البحث "جوجل" لوضع ضوابط لإظهار مراكز الصيانة المعتمدة والوكلاء الأصليين على جوجل واستبعاد الوهميين.