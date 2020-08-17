"حماية المستهلك" يطلق مبادرة لتلقي الشكاوى ضد استغلال التجار

كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عن مبادرة تلقي شكاوى المواطنين "الحوكمة"، عبر الخط الساخن 15303 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات.

وأضاف "سمير" خلال لقاء ببرنامج "كلام هوانم"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، أنه جرى تخصيص "واتساب" تفاعلي للمواطنين بحيث يظهر للشخص أسئلة ويجيب عنها من خلال الضغط على زر 1 أو 2 ورقمه 01000000329.

وقال إن هناك محورا آخر في المبادرة يتمثل في تنظيم ضبطيات على الأرض، للتأكد من جودة المنتجات وأسعارها، موضحًا أن المنتجات المصرية بما فيها الكهربائية جيدة، وتنافس نظيرتها العالمية.

وأشار إلى أن القانون ينص على ضرورة وجود المواصفات القياسية والتأكيد عليها، وأنه في حالة عدم وجود مواصفة قياسية مصرية نلجأ للمواصفات الأوروبية المعتمدة داخل مصر، وأي منتج غير مطابق للمواصفات يتخذ ضده إجراءات مشددة.

وأوضح أن مبادرة "ما يغلاش عليك" بها خصم 20% لشراء المنتجات المحلية، "دي فرصة لأي واحدة عاوزة تجوز بنتها وتجهز ابنها"، كما أنها فرصة للسيدات الغارمات، فبدلًا من أن تشتري أجهزة بمبالغ مالية مقابل "كمبيالات كبيرة"، الدولة توفر لهن شراء أجهزة بخصومات كبيرة، وجرى الاتفاق مع بعض البنوك لإجراء تخفيضات في الفوائد تصل للنصف.