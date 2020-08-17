رئيس "حماية المستهلك" يكشف مزايا التجارة الإلكترونية: حماية أكثر

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد للجهاز، الصادر في 2018، بمثابة هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين، إذ أعطى حقوقًا كثيرة جدًا للمستهلك ويحافظ على محدودي الدخل، "أي سلعة أو خدمة رخص أو غلي تمنها الجهاز هو المختص بها، والقانون ينظم التعامل معها".

وأضاف "سمير" خلال لقاء ببرنامج "كلام هوانم"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن قانون حماية المستهلك يوجد به فصل كامل للتجارة عن بُعد، والتي تكون عن طريق التليفون أو الإيميل أو إلكترونيًا، والقانون منح لمستهلك هذه التجارة مزايا وحماية أكثر، حيث منحه 14 يومًا يمكن خلالها أن يستبدل أو يسترجع السلعة دون إبداء أي أسباب من تاريخ استلامه للسلعة.

وأشار إلى أن خطوات الشراء تجرى من خلال وضع السعر بشكل شامل وواضح، وبيانات المنتج تكون واضحة للمستهلك لعدم حدوث خداع أو غش، ولمقارنته أسعار السلع من خلال المواقع الأخرى لنفس المنتج، مؤكدًا أن حق المعرفة حق أصيل للمستهلك.