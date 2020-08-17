عميد "إعلام الأكاديمية العربية": تعريف "كليات القمة" أصبح مختلفا

قدمت الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية، نصائح لطلاب الثانوية العامة المقبلين على الالتحاق بالجامعات بعد كتابة رغباتهم، قائلة: "لازم ولادنا يعرفوا إن الحياة اختلفت، ومقولة كليات القمة بقى فيها تعريفات مختلفة، المفروض يسألوا نفسهم كليات القمة بالنسبة لهم إيه؟ وتكون الإجابة الحاجة اللي هما بيحبوها".

وأضافت "يوسف" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه ورضوى حسن، أنه لا بد على الطلاب اختيار الكلية التي يشعرون بأنهم سيحققون طموحاتهم وأحلامهم من خلالها، ولا يكون الموضوع مقتصراً على المجموع فقط.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الأشخاص مجموعهم كان مرتفعا لكن اختاروا كليات ليست قمة كما هو معروف، لأنهم رأوا أنهم سيتفوقون بها، وبالفعل نجحوا بعد تخرجهم وأحدثوا طفرة في مجالاتهم.

وعن الطلاب المقبلين على الالتحاق بكلية الإعلام ويؤدون امتحان القدرات: "مش بنتعب معاهم لأنهم عارفين هما عاوزين إيه، مهنة الإعلام هي مهنة النبلاء ومهنة الأنبياء لأن فيها دعوة ورسالة".