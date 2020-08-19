رامي عياش يرفض الاحتفال بعيد ميلاده: الفرحة مش كاملة عندي أبدا

رد المطرب اللبناني رامي عياش على من هنأوه بمناسبة عيد ميلاده بكلمات موجزة في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وقال عياش: "بشكر الجميع على أمنياتكن الحلوة الغالية.. الفرحة مش كاملة عندي أبدا.. وعذرا مش رح احتفل بالوقت اللي لبنان موجوع ومجروح هالقد.. بتمنى دعائكم يشمل لبنان معي بإنو يرجع بخير ويستعيد فرحتو وعافيتو" مختتمًا منشوره بـ"بحبكن".

وكان أمس الثلاثاء 18 أغسطس هو عيد ميلاد المطرب اللبناني رامي عياش وذلك بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت والذي تسبب في وقوع مئات القتلى والجرحى في أكبر انفجار شهدته لبنان.

كما أُصيبت داليدا، زوجة رامي عياش، في الانفجار الذي وقع بالمرفأ وتداول عدد من محبيه، مقطع فيديو لها، عبر إنستجرام، وظهرت غارقة في دمائها وتتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.

وأصيبت داليدا عياش بالانفجار حيث كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي عياش وأولادها في منزلهم.