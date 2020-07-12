رزان مغربي تبدأ تصوير "صابر وراضي" الأسبوع المقبل

أعربت الفنانة رزان مغربي، عن سعادتها البالغة لتقديم دور البطولة أمام الفنان أحمد آدم في فيلم "صابر وراضي".

وقالت رزان، لـ"الوطن"، إنها ستبدأ تصوير مشاهدها في الفيلم الأسبوع المقبل، مشددة على أنها سعيدة بالتعاون من جديد مع الفنان أحمد آدم.

وتعود رزان للتعاون مع آدم بعد فترة غياب دامت 10 أعوام، وتحديدا منذ مشاركتها في بطولة مسلسل "الفوريجي" عام 2010.

فيلم "صابر وراضي" من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محيي الدين، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويبتعد في هذا العمل عن شخصية القرموطي التي قدمها في آخر فيلمين وهما "قرمط بيتمرمط" العام الماضي و"القرموطي على خط النار" عام 2017.

كان آخر أعمال رزان مغربي في السينما، ظهورها كضيفة شرف في فيلم "خط الموت" الذي عرض العام الماضي، وهو فكرة سحر عصام وتأليف وإخراج محمد عادل، وبطولة علا غانم وأحمد صلاح حسني، وريم البارودي، وعبد الإمام عبدالله ومحمد سليمان، وإنجي خطاب، وباسم قهار، وعمرو ممدوح، وأميرة نايف وعبدالله مشرف، ومنير مكرم، ومصطفى يوسف، ومنى ممدوح، وجليلة محمود.

يُذكر أنَّ رزان قدّمت برنامج "اغلب السقا"، الذي عُرض في رمضان الماضي، بمشاركة الفنان أحمد السقا، والذي اعتمدت فكرته على استضافة النجوم ودخولهم في تحديات مع الأخير.