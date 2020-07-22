رزان مغربي تكشف عن دورها في فيلم "صابر وراضي"

كشفت الفنانة رزان مغربي عن دورها في فيلم "صابر وراضي" والذي يجري تصويره حاليًا، قائلة إنها ستجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "جاسمين" سكرتيرة الفنان محسن محي الدين وتتعرض لعدد من المشاكل خلال أحداث الفيلم.

وبدأت الفنانة رزان مغربي تصوير دورها في الفيلم منذ أسبوع، وقالت "رزان"، إنها تقدم البطولة النسائية أمام الفنان أحمد آدم خلال أحداث الفيلم، موضحة أن شخصيتها خلال أحداث الفيلم لم تقدمها من قبل، وهي شخصية جادة وتسير على نظام مختلف عمن حولها، مضيفة أنه يحدث تغير في هذه الشخصية بشكل كامل في نهايات أحداث الفيلم، حينما يدخل شخص لحياتها.

وتابعت: "أن هذا الدور لم تقدمه من قبل وبعيدا عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل في أحد أعمالها مثل "رسايل"، مشيرة إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي يبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل.

وقالت "رزان"، في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، إنها متحمسة لهذه التجربة السينمائية التي لاقت إعجابها عند مطالعة السيناريو، كما أعربت عن سعادتها بعودة تعاونها مع الفنان أحمد آدم منذ عملهما معًا في مسلسل "الفوريجي" عام 2010.