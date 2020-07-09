رزان مغربي بطلة "صابر وراضي" أمام أحمد آدم

تعاقدت الفنانة اللبنانية رزان مغربي على تقديم دور البطولة النسائية في فيلم "صابر وراضي" للمخرج أكرم فريد، وبطولة الفنان أحمد آدم، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعود "رزان" للتعاون مع آدم بعد فترة غياب دامت 10 أعوام، وتحديداً منذ مشاركتها في بطولة مسلسل "الفوريجي" عام 2010، حيث شاركهما البطولة كل من طارق لطفي، نهال عنبر، دينا، مروة عبدالمنعم، عايدة رياض، ساندي، أحمد صيام وإيناس علي، من تأليف محمد الباسوسي وإخراج عمرو عابدين.

وكانت آخر أعمال رزان مغربي السينمائية كانت مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "خط الموت" الذي عُرض في العام الماضي، وقام ببطولته أحمد صلاح حسني، علا غانم، ريم البارودي، إنجي خطاب، محمد سليمان وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد عادل.

يُذكر أنَّ رزان قد قامت بتقديم برنامج "إغلب السقا"، الذي عُرض في رمضان الماضي، بمشاركة الفنان أحمد السقا، والذي قامت فكرته علي استضافة النجوم ودخولهم في تحديات مع الأخير.