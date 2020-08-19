غدا.. محمود التهامي يحيى حفلا صوفيا بمكتبة الإسكندرية

يحيي الشيخ محمود التهامي، حفلًا صوفيًا يوم غدا الخميس، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، ويبدأ الحفل في التاسعة مساء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بدورته الـ18.

يذكر أن مهرجان الصيف الدولي يُنظِّمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، وذلك في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على أن تقام جميع فعاليات المهرجان هذا العام بالمسرح المكشوف، هذا وقد تم إهداء الدورة الحالية 18 إلى روح الفنان محمود رضا.