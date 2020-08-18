ثنائي الأهلي يخضع لفحص طبي غدا

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن أحمد الشيخ وجيرالدو، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يخضعان لفحص طبي غدا الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق؛ للتأكد من جاهزيتهما، بعد شكوى الثنائي من الإصابة خلال مباراة أسوان التي أقيمت أمس على استاد القاهرة.

واشتكى أحمد الشيخ من إصابة في كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام في العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبي يتحدد فرص الثنائي في المشاركة في المران غدا.

مزيد من التفاصيل هنا