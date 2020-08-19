لاعب الأهلي يخضع لجراحة في الرباط الصليبي اليوم

يجري محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة الرباط الصليبي غدًا الأربعاء، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة أسوان في الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وكان محمود متولي قد خضع لفحوصات طبية وأشعات أمس، وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبد العزيز، الذي أكد حاجته إلى الجراحة، وفي ذات الوقت، طلب متولي من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن يجري العملية الجراحية الدكتور أحمد عبد العزيز، بدلًا من السفر للخارج، لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات.

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