خريطة المنافسة بانتخابات الشيوخ قبل ساعات من إعلان النتيجة

تستعد الهيئة الوطنية الانتخابات، خلال الساعات القليلة المقبلة لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أجريت منذ أيام، ومن المتوقع أن تشهد عدد من الدوائر جولة إعادة، في مقابل حسم مرشحين للمعركة من الجولة الأولى.

وينافس بانتخابات الشيوخ 24 حزبا من أصل 104 أحزاب سياسية، استطاع حزب مستقبل وطن اقتناص نصيب الأسد في عدد المقاعد التي يتنافس عليها بالدفع بـ151 مرشحا، سواء على المقاعد الفردية أو الحزبية، ينافسه حزب حماة وطن الذي دفع بـ60 على المقاعد الفردية والقائمة، فيما وصل عدد المستقلين المرشحين فردي إلى نحو 511 مستقلاً.

وترصد "الوطن" خريطة المنافسة بالشيوخ قبل إعلان النتيجة في السطور الآتية:

- 24 حزبا يتنافسون بانتخابات مجلس الشيوخ من أصل 104 أحزاب سياسية.

- حزب مستقبل وطن اقتنص نصيب الأسد في عدد المقاعد التي يتنافس عليها بالدفع بـ151 مرشحا.

- وصل عدد المستقلين المرشحين فردي إلى نحو 511 مستقلاً.

- حزب حماة الوطن دفع بـ55 مرشحا على مستوى المقاعد الفردية للمنافسة في 18 محافظة.

- حزب الشعب الجمهوري ينافس بـ7 مرشحين على المقاعد الفردية.