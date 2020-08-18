الوطنية للإعلام تستعد لنقل مؤتمر إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

أنهت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، استعدادتها لنقل المؤتمر الصحفي العالمي التى تعقده الهيئة الوطنية للإنتخابات للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج، ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو.

ووجه "زين"، القطاعات المعنية بتوفير كل الإمكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل والاستعداد بشكل جيد لنقل هذا الحدث الهام الذي يجرى لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق.

ومن جانبها استعدت قطاعات الأخبار والتليفزيون والإذاعة والهندسة الإذاعية لنقل تفاصيل المؤتمر الذى ينقل على الهواء مباشرة على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام غدا الأربعاء الساعة الثالثة عصراً بقاعة الدور السابع بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.