الكهرباء تخصص 45 مليون جنيه لتطوير قطاع شرق الإسكندرية

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّه تمّ تنفيذ خطة تطوير قطاع شرق التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والذي يضم بعض القرى السياحية ويمتد حتى منطقة الحمام الكيلو 61 من الساحل الشمالي، بتكلفة 45 مليون جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى يونيو 2020، والذي يبلغ عدد المشتركين به 500 ألف مشترك تضمنت تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين الخدمة للمشتركين.

وتضمنت الخطة الاستثمارية ما يلي:

- انتهاء من عدد من التوسعات من خلال إضافة وإحلال 3.4 كم كابلات جهد متوسط.

- كما تمّ إضافة وإحلال 8.5 كم كابلات جهد منخفض.

- تمّ إضافة وإحلال 19 كم شبكة هوائية جهد منخفض.

- تمّ إضافة 14 محولًا مع إحلال 37 محولًا آخرًا.

وحول محاضر الضبطية القضائية تمّ تحرير في نطاق قطاع الساحل التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 8 آلاف محضر بإجمالي مبلغ يصل إلى 16.7 مليون جنيه، وعن العدادات مسبقة الدفع، تمّ تركيب 90 ألف عداد.