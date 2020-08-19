نصائح للاستثمار في الذهب: ابعد عن الأطقم الكاملة وخد بالك من العيار

سيظل المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن لحفظ القيمة للأموال، يلجأ إليها المستثمرين في حالات التدهور الاقتصادي، وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب تذبذبا ما بين ارتفاع وانخفاض، مع ذلك سجل أعلى درجة قياسية على المستوى المحلي عدة مرات، فهل الوقت مناسب للشراء؟

هل الوقت مناسب للشراء؟

وفقًا لخبراء وتجار الذهب فإنه لا توجد أي مؤشرات لانخفاض أسعار الذهب إلى المعدلات المعتادة خلال فترة قريبة، لكن يتوقع أن تكون معدلات الارتفاع أبطأ خلال الفترة المقبلة، لذلك إذا كان لديك فائض مالي فيمكن الاستثمار في المعدن النفيس.

وتستعرض "الوطن" بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء الذهب بهدف الاستثمار، والتي يقدمها محمد هدية صاحب سلسلة محلات للمشغولات الذهبية بمحلات الصاغة.

شراء الجنيهات الذهبية

عند شراء الجنيه الذهب للاستثمار احرص على أن يكون من عيار 21، لأنه العيار المعترف به من مصلحة الدمغ والموازين، والأعيرة الأخرى قد تواجه مشاكل عند بيعها.

شراء السبائك الذهبية

يجب أن تكون السبائك من عيار 24، وهي من أقل المصوغات الذهبية من ناحية المصنعية، ومع ذلك فهي محاطة بالكثير من المخاطر، فهي غالبًا لا يتم ختمها من مصلحة الدمغ، لذا يجب ألا يتم شراؤها إلا من صائغ معروف ومشهود بالأمانة، ويفضل أن يتم ختمها بخاتم الجواهرجي.

المصنعية

تختلف المصنعية على المشغولات الذهبية حسب نوعها، وعلى الرغم من أن الشكل والحجم للمصوغات قد يصبح واحدا، إلا أنه يختلف في المصنعية، ويرجع هذا إلى "التفنيش".

وتعتبر الغوايش عيار 21 هي الأقل في المصنعية، والتي تتراوح ما بين 30 إلى 50 جنيهًا، والسبب أن هذا النوع من المشغولات يتم تصنيعه من خلال آلات، ونسبة العمل اليدوي ضعيفة، وبالتالي المصنعية أقل.

ويمكن اختيار المصنعية الأفضل من خلال الذهاب إلى أماكن تجمعات محلات الذهب، في أماكن مثل الصاغة، شارع الجامع، وسيتواجد العديد من الأشكال والموديلات، ويمكن اختيار المصنعية المناسبة.

الفاتورة أولا

عند شراء سبائك ذهبية يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على الآتي:

- رقم السجل التجاري

- رقم البطاقة الضريبية

- الفاتورة بها سيريال نمبر

- الفاتورة أصل وضهر "مكربنه"

الابتعاد عن الأونلاين

شركات بيع المصوغات الذهبية أونلاين بنسبة كبيرة نصب، ولا يمكنها تقديم أي فواتير أو إثبات على عيار السبيكة.

فكر في البيع قبل الشراء

كثير من العملاء يفكر عند شراء المصوغات الذهبية في التوفير، أو شراء بسعر أقل الأمر الذي يسبب خسائر أكبر عند البيع.

مثلا: البعض يشتري "السبائك" من محلات غير مضمونة، لأنها دون مصنعية نهائيًا، لكن المحل قد يتلاعب في عيار السبيكة، مما يجعل بيعها صعب للغاية.

وهناك عدد من المصوغات التي يجب تجنبها أو الابتعاد عن شرائها إذا كنت ترغب في الاستثمار في الذهب.

الأطقم الكاملة

شراء أطقم كاملة من الذهب أيا كان العيار، يجعل المصنعية مرتفعة للغاية، لذا تجنب شرائها.

عيار 18

شراء عيار 18 بالإضافة إلى المصنعية يصبح أكثر تكلفة ومقاربًا لسعر عيار 21، لذلك هو غير مناسب في ظل الارتفاعات المتكررة للذهب.