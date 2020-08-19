فيديو.. عزيز الشافعي يروج لأغنيته الجديدة مع الهضبة "أماكن السهر"

نشر الملحن عزيز الشافعي "برومو" الأغنية الجديدة التي يتعاون فيها مع الفنان عمرو دياب "أماكن السهر"، التي من المنتظر أن تطرح في الأيام المقبلة.

والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وتعد تلك التجربة هي الثانية للثنائي تامر حسين وعزيز الشافعي مع عمرو دياب بعد نجاح أغنية "يا بلدنا يا حلوة".

يذكر أن شبكة "نتفليكس" العالمية أعلنت تعاقدها مع عمرو دياب لتقديم مسلسل عالمي عبر منصتها. وصرح النجم عمرو دياب قائلاً: "أنا سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية".

وأكمل: "قد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم، للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله".