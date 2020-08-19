بعد الإعلان عن مسلسله مع "نتفليكس".. أعمال فنية انسحب منها عمرو دياب

بعد أن فجرت مجلة "فارايتي" مفاجأة بإعلانها عن تعاقد النجم عمرو دياب مع منصة "Netflix" على بطولة مسلسل تليفزيوني جديد، مؤكدة في تقرير لها أن المسلسل درامي غنائي، وبأنه ما زال في مرحلة التحضير، حيث سيعود به "دياب" إلى التمثيل بعد غياب دام 27 عاما.

ولكن لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن عودة عمرو دياب للتمثيل مرة أخرى فمن مطلع الألفية الجديدة وتم الإعلان عن أكثر من عمل فني كان سيقدمه الفنان عمرو دياب إلا أنه تراجع عن تقديمهم.

فمع بداية عام 2002 تم الإعلان عن مشروع فيلم سينمائي يجمع الفنان عمرو دياب مع المؤلف وحيد حامد يتناول قصة حياته، إلا أنه بعد فترة أعلن وحيد حامد انسحابه من المشروع الفني، الذي كان من المنتظر أن يخرجه طارق العريان.

ليعلن عمرو دياب بعد ذلك بأن مشروع الفيلم السينمائي قد تحول إلى مسلسل تلفزيوني من تاليف السيناريست مدحت العدل، وانتظر الجمهور المسلسل بالفعل لمدة 4 سنوات إلا أنه لم يظهر للنور حتى الآن.

وبعد ذلك بسنوات تم عرض برنامج "الحلم" الذي تناول قصة نجاح عمرو دياب والذي كان من المفترض أن يقدم في إطار فيلم تسجيلي يتضمن ظهور عمرو دياب في الأماكن التي شهدت شهرته وبداياته الفنية إلا أنه تراجع ليقدم برنامج "الحلم" والذي تضمن شهادات من عملوا معه في مسيرته الفنية.

وفي عام 2018 أعلن عمرو دياب بأنه سيقدم برنامجا غنائيا كبيرا من خلال قناة الحياة الفضائية وكان ظهر بالفعل في صورة وهو يوقع العقد مع شريف خالد ولكن لم يظهر البرنامج حتى الأن.

فيما قد أثيرت في موسم دراما رمضان عام 2019 بعض الشائعات عن مشاركة عمرو دياب في بطولة مسلسل الفنانة دينا الشربيني "زي الشمس" بعد نجاحها في بطولتها المطلقة الأولى بمسلسل "مليكة" عام 2018 ولم يشارك عمرو دياب في المسلسل كما قيل.

وفي هذا العام 2020 تم إعلان مشاركة عمرو دياب في مسلسل جديد مما جعل جمهور الهضبة ينتظر العمل الدرامي ولكن هل سنرى المسلسل هذا العام أم سيصبح مثل ما قد تم تداوله سابقا.