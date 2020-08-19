اختصاصات مجلس الشيوخ قبل ساعات من إعلان النتيجة

تستعد الهيئة الوطنية الانتخابات، خلال الساعات القليلة المٌقبلة لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أجريت منذ أيام، ومن المتوقع أن تشهد عدد من الدوائر جولة إعادة، في مقابل حسم مرشحين للمعركة من الجولة الأولى.

ويتمتع مجلس الشيوخ، بعدد من الاختصاصات التي حددها قانون مجلس الشيوخ وترصدها "الوطن"، في السطور الأتية:-

-نظر الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

-نظر مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

-نظر معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

-نظر مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية، أو الخارجية.